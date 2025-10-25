В Кот-д'Ивуаре началось голосование на президентских выборах

Выборы проходят в условиях повышенной социально-политической напряженности, вызванной недопуском к ним лидеров ведущих оппозиционных сил

ПРЕТОРИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах началось в Кот-д'Ивуаре, в них участвуют пять кандидатов, включая действующего главу государства Алассана Уаттара. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

На всей территории страны на западе Африки открылись 25 370 избирательных участков, еще 308 созданы за ее пределами, отмечает она. Численность граждан, внесенных в электоральные списки, - 8,7 млн. Решением правительства 44 тыс. военнослужащих направлены для обеспечения порядка на избирательных участках и в крупнейших городах страны. Наблюдают за ходом голосования около 250 представителей от 28 африканских стран и 50 организаций, включая Африканский союз.

Выборы проходят в условиях повышенной социально-политической напряженности, вызванной недопуском к ним лидеров ведущих оппозиционных сил - Тиджана Тиама, который возглавляет Демократическую партию Кот-д'Ивуара, и экс-президента страны (2000-2011) Лорана Гбагбо. Избирком не зарегистрировал их на том основании, что Тиам потерял ивуарийское гражданство, когда получил гражданство Франции, а у Гбагбо есть непогашенная судимость. Недопуск Тиама и Гбагбо привел к массовым акциям протеста оппозиции и арестам более 700 участников демонстраций. 50 из них уже приговорены судом к трем годам тюремного заключения за нарушение общественного порядка.

За пост президента борются пять кандидатов, включая двух женщин. Фаворитом на победу, согласно ивуарийскому изданию Abidjan net, является 83-летний Уаттара, который добивается переизбрания на четвертый срок. Придя к власти в 2011 году, он сохраняет популярность среди избирателей. Принятая на референдуме в 2016 году новая конституция позволила Уаттара участвовать в нынешних выборах, так как решением КС два его президентских срока при предыдущей конституции не засчитываются.

Наибольшую конкуренцию Уаттара могут составить бывшая супруга Лорана Гбагбо - Симона Гбагбо и бывший министр торговли (2012-2017) Жан-Луи Бийон. Специалисты также с повышенным интересом ожидают результат, который покажет независимый кандидат Ауа Дон Мелло, который с 2023 года является вице-президентом Международного альянса стратегических проектов БРИКС в Западной и Центральной Африке. Он занимал при президенте Гбагбо пост министра инфраструктуры и санитарии Кот-д'Ивуара (2010-2011).

Президент Кот-д'Ивуара избирается в ходе двух туров, если в первом никто из кандидатов не смог набрать 50% плюс один голос избирателей. Избирком подводит предварительные итоги голосования, а победителя выборов объявляет КС после рассмотрения поданных жалоб на их ход. Срок президентского мандата - пять лет. Действует конституционное ограничение на два срока.