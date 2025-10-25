The Times: пошлины Трампа против Индии укрепили отношения Москвы и Нью-Дели

По данным газеты, на усугублении отношений между Нью-Дели и Вашингтоном так же отразились заявления президента США о своей миротворческой роли в конфликте между Индией и Пакистаном

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Американские торговые пошлины в отношении Индии, введенные в связи с приобретением ею нефти и нефтепродуктов из России, лишь укрепили отношения между Москвой и Нью-Дели. Об этом 24 октября сообщила британская газета The Times со ссылкой на эксперта.

"Пророссийские настроения усилились после того, что сделал Трамп", - приводит газета комментарий Раджан Кумара, профессора Университета Джавахарлала Неру в городе Дели. "Дефицит доверия в настоящее время является серьезной проблемой между Индией и Соединенными Штатами. Это укрепило позиции России в отношениях с Индией", - отметил он.

Он подчеркнул, что на усугублении отношений между Нью-Дели и Вашингтоном так же отразились заявления президента США Дональда Трампа о своей миротворческой роли в конфликте между Индией и Пакистаном.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял на конференции Berlin Global Dialogue заявил, что Индия считает неприемлемым поступление в свой адрес указаний извне, с кем дружить и торговать, а с кем - нет. Гоял дал понять, что Нью-Дели не поддастся давлению в этом вопросе.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею нефти и нефтепродуктов из России. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Как Трамп заявил 15 октября, премьер-министр Индии Нарендра Моди уведомил его лично о готовности Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. МИД Индии после этого не подтвердил информацию о контактах за указанные сутки между Моди и Трампом. После этого американский лидер еще несколько раз повторял аналогичные заявления. Накануне он сказал, что Индия практически полностью прекратит закупать нефть из РФ к концу 2025 года.