БелТА: Литва возобновила работу одного пункта пропуска на границе с Белоруссией

Первые машины пересекли границу спустя около 14 часов после закрытия пункта пропуска

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Литовская сторона возобновила движение автомобилей через расположенный на границе с Белоруссией пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони"). Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, первые машины спустя около 14 часов после закрытия пункта пропуска пересекли границу.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в пятницу сообщила, что власти балтийской республики закрыли до полудня 25 октября два пограничных перехода на границе с Белоруссией из-за инцидента с метеорологическими зондами.

Это уже второй подобный случай за неделю. По данным центра управления кризисами Литвы, в воздушном пространстве страны примерно с 23:00 вторника было замечено несколько десятков метеозондов, которые используются для контрабанды сигарет из Белоруссии. В связи с этим литовские власти на несколько часов в ночь на среду закрывали КПП "Мядининкай" и "Шальчининкай". Действующим оставался железнодорожный пункт в Кене.

На границе Белоруссии и Литвы насчитывается шесть автодорожных пунктов пропуска, из которых функционируют только два - "Мядининкай" и "Шальчининкай". Остальные четыре не работают по инициативе литовской стороны.