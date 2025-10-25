Sky: в Британии за год ошибочно выпустили на свободу более 260 осужденных

Число таких инцидентов выросло на 128% по сравнению с показателями предыдущего года, сообщил телеканал

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Более 260 осужденных преступников были ошибочно отпущены на свободу в Великобритании в период с марта 2024 года по март 2025 года. Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные данные, число таких инцидентов выросло на 128% по сравнению с показателями предыдущего года.

Отмечается, что 233 преступника были по ошибке выпущены из тюрем, еще 29 человек - из зала суда. Соответствующая статистика была обнародована на фоне ошибочного освобождения при подготовке к депортации осужденного нелегального мигранта из Эфиопии Хадуша Кебату, сексуальные преступления которого вызвали волну протестов по всей Великобритании.

23 сентября Магистратский суд английского города Челмсфорд приговорил Кебату к одному году тюремного заключения, признав виновным в домогательствах к 14-летней девочке и женщине. В пятницу он был выпущен из тюрьмы, чтобы быть переданным сотрудникам МВД для отправления в депортационный центр, однако на одном из этапов Кебату по неизвестным причинам пропал. По информации полиции графства Эссекс, он бежал в Лондон.

Доказанные судом домогательства Кебату, произошедшие в июле, спровоцировали акции протеста по всей Великобритании с призывом отказаться от практики размещения нелегальных мигрантов в гостиницах. На период рассмотрения прошений об убежище нелегалов стараются размещать в специальных центрах, однако их количества недостаточно.

По официальным данным МВД Великобритании, по состоянию на март 2025 года в 210 отелях по всей стране были размещены 32 тыс. нелегальных мигрантов. Содержание просителей убежища, по сведениям газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд (около $5,4 млрд) в год. Правительство королевства пообещало отказаться от размещения мигрантов в гостиницах к 2029 году.