В Минске заявили о возобновлении движения на белорусско-литовской границе

Речь идет о работе двух пунктов пропуска
Редакция сайта ТАСС
09:24
обновлено 09:36

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Работа двух действующих пунктов пропуска на границе Белоруссии и Литвы возобновилась. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

"По состоянию на 12:00 движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в тексте. 

В БелТА также сообщили, что Литва возобновила движение автомобилей через второй пункт пропуска на границе с Белоруссией. 

БелоруссияЛитва