В Минске заявили о возобновлении движения на белорусско-литовской границе
Редакция сайта ТАСС
09:24
обновлено 09:36
МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Работа двух действующих пунктов пропуска на границе Белоруссии и Литвы возобновилась. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.
"По состоянию на 12:00 движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в тексте.
В БелТА также сообщили, что Литва возобновила движение автомобилей через второй пункт пропуска на границе с Белоруссией.