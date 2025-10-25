В Минске заявили о возобновлении движения на белорусско-литовской границе

Речь идет о работе двух пунктов пропуска

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Работа двух действующих пунктов пропуска на границе Белоруссии и Литвы возобновилась. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета.

"По состоянию на 12:00 движение возобновлено. Оформление транспорта литовскими контролирующими службами осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в тексте.

В БелТА также сообщили, что Литва возобновила движение автомобилей через второй пункт пропуска на границе с Белоруссией.