В Минске считают действия Литвы на границе ничем не обоснованными и бездумными
09:33
обновлено 09:42
МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Белоруссия считает действия Литвы, которая то закрывает, то открывает пункты пропуска на границе двух стран, бездумными и необоснованными. Об этом заявили в пресс-службе белорусского Государственного таможенного комитета.
"Литовцы спустя 12 часов открыли автодорожные пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Ничем не обоснованные бездумные решения литовских властей, безо всяких уведомлений и предупреждений", - говорится в тексте.
В ведомстве полагают, что действия Литвы являются беспрецедентными, их невозможно оправдать никакими причинами.