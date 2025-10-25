В Минске считают действия Литвы на границе ничем не обоснованными и бездумными

В пресс-службе белорусского Государственного таможенного комитета назвали такие решения Вильнюса беспрецедентными

© AP Photo/ Mindaugas Kulbis

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Белоруссия считает действия Литвы, которая то закрывает, то открывает пункты пропуска на границе двух стран, бездумными и необоснованными. Об этом заявили в пресс-службе белорусского Государственного таможенного комитета.

"Литовцы спустя 12 часов открыли автодорожные пункты пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Ничем не обоснованные бездумные решения литовских властей, безо всяких уведомлений и предупреждений", - говорится в тексте.

В ведомстве полагают, что действия Литвы являются беспрецедентными, их невозможно оправдать никакими причинами.