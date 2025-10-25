Литва заявила об открытии автодорожных КПП на границе с Белоруссией

КПП были закрыты после обнаружения метеорологических зондов контрабандистов

ВИЛЬНЮС, 25 октября. /ТАСС/. Литва возобновила транзит через закрытые после обнаружения метеорологических зондов контрабандистов автодорожные контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Об этом сообщила служба охраны госграницы при МВД балтийской республики.

"Решение возобновить работу переходов "Мядининкай" и "Шальчининкай" принято после оценки ситуации в сфере безопасности и с учетом информации об инциденте с используемыми для контрабанды сигарет воздушными шарами", - говорится в тексте.

В ночь на 25 октября было зафиксировано около 90 воздушных объектов, которые пересекли границу Литвы со стороны Белоруссии. В связи с этим были закрыты вильнюсский и каунасский международные аэропорты, а также автодорожные КПП "Мядининкай" и "Шальчининкай".