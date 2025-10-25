Количество машин на границе Белоруссии и Литвы увеличилось за период закрытия

Движение через границу восстановлено, уточнил белорусский председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Количество автомобилей в очереди на белорусско-литовской границе за период ее закрытия, которое произошло по инициативе Вильнюса, существенно возросло. Об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский.

"Такие действия [литовской стороны] стали полной неожиданностью для лиц, пересекающих границу, особенно для физических лиц. Это создало дополнительные очереди, люди не знали, что дальше делать", - сказал он в интервью телеканалу "Первый информационный".

По словам Орловского, сейчас движение через границу восстановлено. "За 12-часовой период, пока граница была закрыта, очередь ожидающих транспортных средств значительно увеличилась. Прохождение машин через границу займет значительное время", - отметил он. Ранее пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии проинформировала, что по состоянию на 09:00 (время совпадает с московским) въезда в Евросоюз перед литовским пунктом пропуска "Мядининкай" ожидали 890 транспортных средств, перед "Шальчининкаем" - 815.