В Киеве прошел митинг с требованием активизировать поиск пропавших военных

Это не первая подобная акция на Украине

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Несколько десятков человек вышли в Киеве на акцию протеста с требованием к властям Украины активизировать поиски пропавших без вести военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил украинский телеканал "Новости. Live".

На кадрах, которые приводятся в его Telegram-канале, люди стоят с портретами военных.

Это не первая подобная акция родственников пленных или пропавших без вести военных ВСУ на Украине. В местных СМИ появлялась информация, что за включение в списки на обмен с семей военнослужащих нередко требуют взятки. Украинские власти в первую очередь заинтересованы в возвращении наиболее "медийных" личностей, а судьба других украинских граждан Киев заботит гораздо меньше.

Также Россия и Украина в рамках Стамбульских договоренностей возвращают друг другу тела погибших военных. Эксперты неоднократно обращали внимание на соотношение цифр. В частности, во время последнего обмена 23 октября Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, а взамен получила 31 павшего бойца ВС РФ.