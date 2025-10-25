Армянский политик Рустамян рассказал, от чего зависят отношения Еревана с Москвой

Депутат от оппозиционной армянской фракции "Армения" подчеркнул, что речь идет о выборах в парламент Армении в 2026 году

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Развитие отношений между Арменией и Россией во многом зависит от результатов парламентских выборов, которые пройдут в республике в 2026 году. Об этом в видеообращении на XV съезде партии "Справедливая Россия - За правду" заявил депутат от оппозиционной армянской фракции "Армения", представитель Бюро (верховный орган данной организации) партии "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

"Следующий год является избирательным и для Армении, и для России. От этих выборов зависит очень многое, в том числе и дальнейшее развитие отношений между нашими странами", - отметил он.

Выборы в парламент Армении состоятся в июне 2026 года. "Дашнакцутюн" входит в блок "Армения", лидером которого является второй президент республики Роберт Кочарян (1998-2008).