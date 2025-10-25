Спецпосланник Папы Римского надеется, что понтифик сможет посетить Белоруссию

Глава дикастерии по делам Восточных церквей кардинал Клаудио Гуджеротти принимает участие в торжествах по случаю 100-летия Пинской епархии

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Глава дикастерии по делам Восточных церквей кардинал Клаудио Гуджеротти, который в качестве специального посланника Папы Римского Льва XIV участвует в торжествах в Белоруссии по случаю 100-летия Пинской епархии, выразил надежду, что понтифик в будущем сможет посетить республику.

"Меня успокаивает возможность смотреть в ваши глаза. Несмотря на все трудности, испытания, вы всегда сохраняете достоинство. И это я хочу сказать Папе. Также передать ему все ваши приветствия и молитвы. Будем надеяться, что в будущем он тоже сможет лично вас увидеть, и увидеть то, что видел я, когда был здесь", - сказал Гуджеротти во время мессы в кафедральном костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Пинске. Его слова приводит агентство БелТА.