Соцпартия Молдавии будет добиваться дружественных отношении с Россией

Глава партии Игорь Додон также намерен работать на отмену санкций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 октября /ТАСС/. Глава Соцпартии Молдавии Игорь Додон заявил, что навязываемая Западом идеология чужда для молдаван и высказался за восстановление дружбы с Россией. Об этом политик заявил в видеообращении на XV съезде партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

"Мы верим в социализм, в путь справедливости, в братскую дружбу наших народов, в святость и историческую память, в силу традиционных ценностей, укорененных православной верой. Нас объединяет убежденность: никто из-за рубежа не имеет права навязывать нам, как жить, полюбить, а что верить. <…> Мы не хотим, чтобы взрослые дяди и тети из Европы учили наших детей сомневаться в себе и поменять пол. Мы хотим, чтобы они росли в любви, в мирном небе, в вере и уважении к своей истории", - сказал бывший президент Молдавии.

"Мы выступаем за возвращение нормальных отношений. За то, чтобы больше никто не мог поссорить Кишинев и Москву. Мы говорим твердо, Молдова не должна быть втянута в войну с Россией. Наша земля не должна становиться транзитом для военных грузов. Мы против санкций, которые бьют не по России, а по нашим собственным людям, по нашим предприятиям, по нашим семьям", - отметил политик.

Он обратил внимание, что те силы, которые сегодня в Европе подталкивают к продолжению конфронтации с Россией, хотят втянуть в это противостояние молдаван. "Они уже отняли у наших граждан возможность смотреть российские телеканалы, слушать объективную информацию, видеть любимые советские фильмы. <…> Сегодня сотни тысяч граждан Молдовы, которые живут, работают и учатся в России, кстати, и мои сыновья, лишены элементарных удобств. Нет прямых авиарейсов, нет нормальной связи с родными. Им запрещают отправлять деньги и посылки своим близким", - сказал Додон, выразив уверенность, что эти времена вскоре пройдут.

Соглашение о сотрудничестве между Соцпартией Молдавии и "Справедливой Россией" было подписано в 2015 году.