Вьетнам стремится углубить всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией

Президент Социалистической Республики Вьетнам Лыонг Кыонг отметил, что Ханой неизменно поддерживает все усилия международного сообщества, направленные на построение мира, стабильности и развития

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Вьетнам рассматривает отношения с Россией как один из важнейших приоритетов своей внешней политики и стремится укреплять и углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство между двумя странами. Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Лыонг Кыонг, принимая в субботу генерального прокурора РФ Александра Гуцана, возглавляющего российскую делегацию, которая прибыла для участия в церемонии открытия для подписания Конвенции ООН против киберпреступности, проходящей в Ханое 25-26 октября.

Президент СРВ высоко оценил роль России как государства, впервые выдвинувшего инициативу по разработке этого документа. Он также отметил, что участие российской стороны в церемонии открытия для подписания Ханойской конвенции является важным вкладом в общий успех этого мероприятия и свидетельствует о поддержке Россией многосторонних мероприятий, проводимых во Вьетнаме.

Глава государства подтвердил, что Вьетнам неизменно поддерживает все усилия международного сообщества, направленные на построение мира, стабильности и развития. "Реализуя независимую и самостоятельную внешнюю политику, Вьетнам рассматривает Россию как один из важнейших приоритетов своей внешней политики и стремится укреплять и углублять рамки всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией", - подчеркнул Лыонг Кыонг.

Он отметил, что традиционные отношения дружбы Вьетнама и России, насчитывающие уже 75 лет, прошли через множество испытаний и были укреплены поколениями руководителей и народов двух стран, продолжая приносить позитивные и реальные результаты во многих сферах. Государственный визит президента России Владимира Путина во Вьетнам в июне 2024 года и официальный визит генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Россию в мае 2025 года придали мощный импульс двустороннему сотрудничеству, особенно в таких областях, как экономика и торговля, наука и техника, образование и подготовка кадров, туризм, здравоохранение. Одновременно сотрудничество СРВ и РФ в сфере безопасности успешно развивается как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, особенно в области борьбы с киберпреступностью и реагирования на нетрадиционные вызовы безопасности, сказал президент СРВ.

Лыонг Кыонг также высоко оценил и приветствовал все более эффективное сотрудничество между Верховной народной прокуратурой Вьетнама и Генеральной прокуратурой Российской Федерации в последние годы.