Орбан обсудит с Мелони и Папой Римским урегулирование конфликта на Украине

По данным газеты Magyar Nemzet, у премьер-министра Венгрии сохраняются более дружественные отношения с премьером Италии, чем со многими другими лидерами стран Евросоюза

БУДАПЕШТ, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 октября нанесет визит в Рим, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а затем будет принят в Ватикане Папой Римским Львом XIV. Как сообщила близкая к правительству газета Magyar Nemzet, одной из главных тем встречи венгерского премьера с понтификом станет урегулирование конфликта на Украине.

Ватикан, как и Венгрия, последовательно выступает за решение этой проблемы мирным путем. "Ожидается, что встреча будет посвящена войне на Украине, мирному процессу и христианским ценностям, как и предыдущие папские аудиенции Виктора Орбана. Это будет их первая личная встреча после избрания Папы Льва XIV", - отметила Magyar Nemzet. Орбан неоднократно встречался с его предшественником Папой Франциском, который в 2023 году посещал Венгрию с апостольским визитом.

По сведениям венгерской печати, у Орбана сохраняются более дружественные отношения с Мелони, чем со многими другими лидерами стран Евросоюза, в том числе руководством ЕС. По некоторым вопросам премьер Италии и ее венгерский коллега занимают схожие позиции, отличные от позиции Брюсселя.

Ожидается, что на предстоящих переговорах они также обсудят украинскую проблематику. 23 октября во время саммита ЕС в Брюсселе Орбан заявил, что хотел бы предложить всем европейским лидерам не принимать никаких решений по Украине до новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Тот факт, что для проведения этой встречи был выбран Будапешт, также привлекает повышенное внимание к визиту Орбана в Рим и Ватикан. Встреча отложена на неопределенный срок, поскольку Москва и Вашингтон не смогли согласовать свои позиции для достижения значимых результатов, но остается на повестке дня. Орбан выражал уверенность, что российско-американский саммит в Будапеште состоится и подтверждал готовность продолжать усилия в целях прекращения боевых действий на Украине.

Встречи Орбана с премьером Италии и Папой Римским еще раз опровергнут утверждения о том, что Венгрия в результате самостоятельной внешней политики оказалась в изоляции в ЕС, считает политолог Даниель Диак из будапештского исследовательского центра "Институт XXI века". "Изоляция продолжается", - сказал он с иронией газете Magyar Nemzet, комментируя предстоящую поездку премьера.