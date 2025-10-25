Lebanon 24: члена "Хезболлах" убили при атаке беспилотника Израиля на юге Ливана

По данным новостного портала, еще один пострадавший при взрыве машины доставлен в больницу

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 25 октября. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат ВВС Израиля нанес удар по автомобилю, которым управлял член шиитской организации "Хезболлах". Об этом сообщил новостной портал Lebanon 24.

По его информации, шиитский боец умер на месте от полученных ранений, еще один человек, пострадавший при взрыве машины, доставлен в больницу.

Инцидент произошел в населенном пункте Харуф в южной провинции Набатия. По сведениям очевидцев, беспилотник атаковал цель поблизости от здания местной средней школы.

В пятницу в поселках Заутар и Туль израильские беспилотники ликвидировали еще трех членов "Хезболлах", среди которых был командир, возглавлявший логистическое подразделение. По данным пресс-службы армии Израиля, он руководил усилиями по восстановлению боеспособности шиитских отрядов к югу от реки Литани.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак погиб 261 человек, еще 683 получили ранения.