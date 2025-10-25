Экс-глава энергетики: предстоящая зима станет для Украины тяжелее предыдущих

Сложнее всего ситуация обстоит в Сумской и Черниговской областях, подчеркнула Ольга Буславец

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Грядущий отопительный сезон будет сложным для Украины, а предстоящая зима - самой тяжелой из всех предыдущих. Об этом заявила экс-министр энергетики страны Ольга Буславец.

"Уже понятно, что эта зима будет гораздо тяжелее всех предыдущих", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Буславец, ситуация в Киеве сложная, в большинстве регионов Украины из-за повреждения энергетической инфраструктуры в дневное время действуют графики отключения света по две-три очереди (что значит 8-12 часов в сутки без света). Сложнее всего в Сумской и Черниговской областях.

Эксперт отметила, что к началу сезона Украина смогла достичь целевого показателя и закачать в свои подземные хранилища 13,2 млрд куб. м газа. Однако, пояснила она, этих запасов будет недостаточно для прохождения отопительного сезона из-за масштабных повреждений украинской газодобывающей инфраструктуры в октябре. По разным оценкам, напомнила эксперт, украинские добывающие предприятия потеряли 30-60% суточной добычи. При этом увеличить импорт "Нафтогаз" пока не может, так как сталкивается с нехваткой средств, пояснила Буславец.

На Украине из-за дефицита газа и повреждения энергетической инфраструктуры все чаще звучат опасения, что отопительный сезон придется отложить на максимально возможное время. Кабмин принял решение сократить его на месяц: начать подавать тепло 1 ноября и завершить 31 марта. Обычно отопление в стране давали с 15 октября по 15 апреля.

Проблема дефицита газа возникла после того, как 1 января транзит российского топлива в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам.