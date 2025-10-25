В ФРГ около 4 тыс. человек вышли на митинг из-за слов Мерца о миграции

Протестующие собрались в Билефельде под девизом "Мы - облик города"

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. В Билефельде (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на демонстрацию в знак протеста против высказываний канцлера ФРГ о миграции собрались около 4 тыс. человек Об этом сообщила 25 октября газета Bild.

Акция прошла вечером 24 октября под девизом "Мы - облик города". Среди участников в первых рядах была замечена зампредседателя парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Вибке Эздар. По оценке местных наблюдателей, это можно расценивать как выпад в сторону консерваторов со стороны младшего партнера по правящей коалиции - СДПГ. Протестующие несли плакаты с надписями следующего содержания: "Мы - облик города против раскола", "Голова и сердце вместо Фридриха Мерца" и другие.

14 октября канцлер заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, "в облике городов [ФРГ] эта проблема все еще присутствует".

20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как утверждал он, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными".

В эти выходные в ряде немецких городов ожидаются новые демонстрации в знак протеста против заявлений Мерца.