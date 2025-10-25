Филиппо раскритиковал Макрона за обещание поставить ВСУ Aster и Mirage

Председатель французской партии "Патриоты" отметил, что финансирование украинского конфликта губит Францию и ее армию

Истребитель Mirage © Марина Лысцева/ ТАСС

ПАРИЖ, 25 октября. /ТАСС/. Председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо подверг президента Франции Эмманюэля Макрона критике за данное в пятницу на встрече "коалиции желающих" обещание выделить Украине дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage.

"Об этом (о поставках оружия Киеву - прим. ТАСС) только что объявил Макрон, в то время как французам говорят затянуть пояса, мы заморозим пенсии, сократим расходы на лекарства, обложим налогами талоны на еду и так далее!" - написал Филиппо в X.

Он отметил, что финансирование украинского конфликта губит Францию и ее армию. "Ни одного ружья, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!" - подчеркнул политик.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.