Харрис не исключила повторного баллотирования в президенты США

Бывший американский вице-президент сообщила, что еще не приняла решение о своих последующих политических шагах

Камала Харрис © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Камала Харрис заявила, что может снова баллотироваться на пост главы государства. Об этом она сообщила в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

На вопрос журналистки о том, может ли она стать первой женщиной-президентом в истории США, Харрис ответила: "Возможно". Она добавила, что еще "не приняла решение" о своих дальнейших политических шагах. При этом Харрис указала, что не собирается "прислушиваться к опросам", которые свидетельствуют о ее низких шансах на победу на следующих президентских выборах. Она заявила, что намерена оставаться в политике, поскольку служение обществу у нее "в крови".

На выборах президента США в ноябре 2024 года Харрис, представлявшая Демократическую партию, уступила кандидату от республиканцев Дональду Трампу.