Эрдоган: без Турции невозможно урегулировать многие конфликты на планете

Президент республики отметил, что "Турция превращается в глобальную силу благодаря решительным шагам внутри и вне своих границ в сферах внешней политики, демократии, оборонной промышленности, экономики"

АНКАРА, 25 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что без участия его страны теперь стало невозможно заниматься мирным урегулированием конфликтов, в том числе российско-украинского.

"Сегодня все - и друзья, и враги - признают реалии, что за столом переговоров находится сильная Турция. Им приходится это признавать. От Сирии до Газы, от Персидского залива до конфликта России и Украины - нигде нельзя привести ситуацию к балансу без Турции. Турции доверяют в регионе и во всем мире, она экспортирует мир и стабильность", - сказал Эрдоган, выступая перед молодежью в Стамбуле.

По его словам, "Турция превращается в глобальную силу благодаря решительным шагам внутри и вне своих границ в сферах внешней политики, демократии, оборонной промышленности, экономики".

"Ранее некоторые говорили, что Турция отдаляется от западного альянса. Говорили, что ось Турции смещается на восток. Говорили, что Турцию выводят из игры. Все эти утверждения в итоге разбиты. Правы оказались мы - те, кто стояли на правильной стороне", - заключил президент.