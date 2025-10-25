Новый посол Пакистана прибудет в Москву 26 октября

Файсал Нияз Тирмизи приступил к своим обязанностям в столице РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Новый посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи прибудет 26 октября в Москву, где приступит к своим обязанностям. Об этом сообщил ТАСС временный поверенный в делах исламской республики в Москве Гиян Чанд.

"Новый посол Пакистана Файсал Нияз Тирмизи завтра прибудет в Москву и приступит к своим обязанностям", - сообщил дипломат.

Файсал Нияз Тирмизи поступил на дипломатическую службу Пакистана в 1993 году. Занимал различные должности как в центральном аппарате дипведомстве Пакистана, так и в диппредставительствах республики за рубежом. В частности, служил в качестве генерального консула Пакистана в Чикаго (2013-2018), а также посла республики в Киргизии (2018-2019).