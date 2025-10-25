Литва выделит €0,53 млн в 2026 году на перенос захоронений советских солдат

Останки военных переместят из публичного пространства на кладбища

ВИЛЬНЮС, 25 октября. /ТАСС/. Литовские власти в 2026 году выделят более €0,5 млн на перенос захоронений советских солдат из публичного пространства на кладбища. Об этом агентству BNS сообщили в Минкульте балтийской республики.

"В проекте госбюджета на 2026 год на финансирование работ по переносу захоронений советских солдат из публичного пространства на кладбища предусмотрены €0,53 млн", - приводит агентство комментарий министерства.

Власти обуславливают решение о переносе тем, что эти захоронения якобы "служат пропаганде тоталитарного режима". Вместе с захоронениями муниципалитеты уполномочены убрать памятные знаки, если такие есть, а на кладбищах установить пояснительные доски с "объективной исторической информацией".

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин заявил, что министерство намерено продвигать инициативу председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко о признании Победы над нацизмом достоянием человечества. Он заверил, что ведомство и его загранучреждения постоянно прилагают усилия, чтобы противодействовать подогреваемой в большинстве восточноевропейских стран дискуссии о судьбе памятников советским воинам.