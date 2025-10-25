Статья

Бельгия на грани кризиса: премьеру Де Веверу грозит отставка из-за активов РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер © photocosmos1/ Shutterstock/ FOTODOM

Премьер Бельгии - фламандский националист Барт Де Вевер оказался на грани отставки и распада правительственной коалиции после своего отказа подписаться под решением саммита ЕС об экспроприации активов России под видом "репарационного кредита".

На фоне резкого обострения политической обстановки в Бельгии министр обороны королевства Тео Франкен и еврокомиссар от Бельгии Аджа Лябиб, защищая премьера, сделали в X серию заявлений, в которых прямо признали, что схема "репарационного кредита" Еврокомиссии подразумевает прямую экспроприацию российских суверенных активов. Этот шаг "разрушает основу самой системы резервных валют", на такое "не решились даже во время Второй мировой войны", отмечает Франкен.

Правительственный кризис

Оппозиционная партия Open VLD (фламандские либералы) бывшего премьера Бельгии Александера Де Кроо воспользовалась валом критики в европейских СМИ против Де Вевера после саммита ЕС и предприняла в пятницу вечером попытку вызвать премьера в парламент для дачи объяснений сразу по двум темам - отказу от поддержки плана Еврокомиссии об экспроприации активов России, блокированных в Бельгии на площадке Euroclear, а также по вопросу о неспособности правящей коалиции достичь соглашения по бюджету королевства, расходы в котором должны вырасти на €10 млрд, в первую очередь для реализации курса Де Вевера на милитаризацию Бельгии и ее подготовки к участию в конфликте с Россией в составе НАТО.

Как пояснил в X министр обороны Франкен, члены правящей коалиции "смогли отклонить вызов премьера" в парламент, который "грозил правительственным кризисом".

Угроза отставки

Кризис, впрочем, состоялся. Газета Soir сообщила, что в пятницу поздно вечером Де Вевер "собрал вице-премьеров своего кабинета (представляющих 5 входящих в коалицию партий) с намерением объявить об отставке правительства в случае отсутствия немедленного компромисса" по источникам дополнительного финансирования бюджета Бельгии на 2026 год в €10 млрд, главным образом на военные расходы.

"Компромисса достичь не удалось из-за фронтального сопротивления (франкоязычной либеральной) партии "Реформаторское движение" (MR), которая отказалась рассматривать источники, подрывающие покупательскую способность населения", - сообщила газета. Soir не рискнула назвать данные "источники финансирования" простым языком - повышение налогов и снижение социальных выплат, на чем настаивают Де Вевер и Франкен.

Франкофоны продолжают добиваться финансирования этих расходов за счет займов. Правящая коалиция не пришла к соглашению в пятницу вечером, однако смогла договориться не объявлять о своей отставке и продолжить бюджетные переговоры до 6 ноября.

Активы и бюджет

На первый взгляд может показаться, что проблема экспроприации активов РФ и кризис коалиции вокруг военного бюджета связаны между собой лишь медийно. В реальности доходы от реинвестирования замороженных в Euroclear порядка €200 млрд суверенных активов России (точную их сумму не называет даже сам депозитарий) лишь частично изымаются Еврокомиссией с 2023 года. Сначала Бельгия взимает с этих денег "экстренный налог", который превышает 30%.

Газета Soir отметила, что правительство Де Вевера изначально рассчитывало получить с этих денег "€1,2 млрд в год для финансирования военных расходов в 2025-2029 годах".

Фактически планы Еврокомиссии экспроприировать эти деньги наносят тяжелый удар по планам милитаризации Бельгии и ставят под сомнению политические карьеры Де Вевера и Франкена.

Впрочем, евроссоры вокруг активов России никак не влияют на позицию Москвы. Посол России в Бельгии Денис Гончар ранее заявил в интервью ТАСС, что экспроприация активов России по любой схеме будет расценена как воровство. Он предупредил, что ответные меры России "последуют незамедлительно" и заставят Запад "подсчитывать убытки".