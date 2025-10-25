WSJ: Трамп хочет превратить ВМС США в "Золотой флот"

Как отмечает издание, дискуссии находятся на начальной стадии

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет обновить состав национальных ВМС и превратить их в "Золотой флот" (Golden Fleet). Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно их данным, Белый дом и чиновники ВМС обсуждают возможность заменить существующий флот новым, который будет способен успешнее противостоять Китаю и потенциальным угрозам. Как отмечает издание, дискуссии находятся на начальной стадии, в них принимает участие Трамп.

Сейчас ВМС США состоят главным образом из эсминцев, крейсеров, авианосцев, подводных лодок и десантных кораблей, указывает газета. Ожидается, что в состав "Золотого флота" войдут крупные военные корабли, оснащенные ракетами большой дальности. Кроме того, Белый дом и Пентагон начали переговоры о создании нового надежно бронированного корабля, который сможет нести гиперзвуковые ракеты. Вашингтон рассчитывает, что в состав флота войдут от 280 до 300 кораблей, а также "большое количество беспилотных судов". Сроки реализации этого плана и его стоимость издание не приводит.