В Вене проходит акция в поддержку нейтралитета Австрии

Процессия движется по Кертнерштрассе в сторону Государственной оперы

ВЕНА, 25 октября./ТАСС/. Акция против милитаризации и в поддержку нейтралитета Австрии проходит в центре Вены, передает корреспондент ТАСС.

Демонстрация носит мирный характер, безопасность обеспечивают силы полиции. Процессия в количестве нескольких десятков человек движется по Кертнерштрассе в сторону Государственной оперы. Участники акции скандируют: "Мир! Свобода! Нейтралитет!.

26 октября Австрия отмечает Национальный праздник - День нейтралитета. Нейтралитет альпийской республики закреплен конституционным законом от 1955 года.