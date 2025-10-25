В Вене проходит акция в поддержку нейтралитета Австрии
Редакция сайта ТАСС
14:57
ВЕНА, 25 октября./ТАСС/. Акция против милитаризации и в поддержку нейтралитета Австрии проходит в центре Вены, передает корреспондент ТАСС.
Демонстрация носит мирный характер, безопасность обеспечивают силы полиции. Процессия в количестве нескольких десятков человек движется по Кертнерштрассе в сторону Государственной оперы. Участники акции скандируют: "Мир! Свобода! Нейтралитет!.
26 октября Австрия отмечает Национальный праздник - День нейтралитета. Нейтралитет альпийской республики закреплен конституционным законом от 1955 года.