В Германии количество депортаций выросло 3 тыс. по сравнению с 2024 годом

Большинство были выдворены в Турцию и Грузию

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 25 октября. /ТАСС/. Количество депортаций из Германии выросло в текущем году на 20% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в Бундестаге.

Всего с января по сентябрь власти выдворили из страны 17651 человека. В 2024 году за аналогичный период были депортированы 14706 иностранцев. Большинство были выдворены в Турцию (1614) и Грузию (1379).

"Когда речь идет о том, чтобы значительно увеличить количество депортаций, власти практически не знают табу", - заявила эксперт Левой партии по внутренней политике Клара Бюнгер.

Новое правительство Германии значительно ужесточило миграционную политику и заявило о планах чаще депортировать на родину иностранцев, которые нелегально находятся в ФРГ.