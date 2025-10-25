Впервые в истории Вьетнама вице-премьером стала женщина

Это Фам Тхи Тхань Ча, ранее занимавшая пост министра внутренних дел

Заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Тхи Тхань Ча © NHAC NGUYEN/ Pool via REUTERS

ХАНОЙ, 25 октября. /ТАСС/. Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама одобрило назначение на должности заместителей премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча, ранее занимавшую пост министра внутренних дел и бывшего секретаря партийного комитета провинции Зялай Хо Куок Зунга. Голосование по утверждению их кандидатур прошло на продолжающейся в Ханое 10-й, заключительной, сессии Нацсобрания 15-го созыва.

Постановление об утверждении предложенных премьер-министром Фам Минь Чинем кандидатур его двух дополнительных заместителей получило поддержку 429 из 430 присутствовавших на заседании депутатов.

Фам Тхи Тхань Ча, 61-летняя уроженка центральной провинции Нгеан, стала первой в истории Вьетнама женщиной-заместитетелем премьер-министра. С учетом последних назначений, аппарат руководства действующего кабинета министров насчитывает 10 человек, включая премьер-министра Фам Минь Чиня и 9 заместителей, в том числе постоянного (первого) заместителя премьер-министра Нгуен Хоа Биня, Чан Хонг Ха, Ле Тхань Лонга, Хо Дык Фока, Буй Тхань Шона, Нгуен Чи Зунга, Май Ван Чиня, Фам Тхи Тхань Ча и Хо Куок Зунга.

В ходе заседания Нацсобрание также поддержало предложенные премьер-министром назначения на три министерских поста. Исполнявший с августа обязанности главы МИД Ле Куок Чунг был официально утвержден на этом посту. До Тхань Бинь сменил ставшую вице-премьером Фам Тхи Тхань Ча в качестве министра внутренних дел, а Чан Дык Тханг был назначен на пост министра сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Согласно конституции Вьетнама, Национальное собрание является высшим органом законодательной власти в стране, наделенным полномочиями согласовывать вопросы назначения и отставок с высших государственных постов.