Экс-депутат Рады Черновол: командные должности в ВСУ заняли "мясники"

Для таких командиров главное выполнить приказ руководства, не считаясь с издержками, подчеркнула Татьяна Черновол

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Командные должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ) в течение конфликта заняли преимущественно те, кто жертвовал солдатами, относясь к ним как к ресурсу. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол.

"Проблема в том, что у нас постепенно за все четыре года войны карьеру в армии делали мясники. То есть те, кому не жалко было жертвовать солдатами. У них солдаты стали ресурсом", - приводит ее слова украинское издание "Страна".

Политик добавила, что для таких командиров главное выполнить приказ руководства, не считаясь с издержками.

"И как бы это ни было страшно, но именно такие командиры постепенно поднимались и поднимались. И я вижу: чем больше их становится в командовании и чем больше для них люди - это просто ресурс, тем больше их начинают бояться уже командиры ниже по субординации. И начался разрыв. Просто начался разрыв между теми, кто непосредственно выполняет боевые задачи, и их командованием. То есть мы стали просто ресурсами", - резюмировала Черновол.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что потери украинской армии за сентябрь 2025 года составили 44,7 тыс. человек, из которых половина - безвозвратные.