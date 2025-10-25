"Общественное": в Австрии рассмотрят экстрадицию в Киев экс-генерала СБУ Наумова

На Украине его обвиняют в госизмене

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Австрийский суд рассмотрит экстрадицию в Киев бывшего начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ), обвиняемого в госизмене. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины.

"Региональный суд Корнойбурга (Австрия) в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ. После отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства, экс-чиновник, по информации украинских правоохранителей, в октябре 2025 года переехал в Австрию, о чем были проинформированы австрийские коллеги", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Имя экс-чиновника не раскрывается, но, по данным украинского издания "Общественное", речь идет об Андрее Наумове, объявленного властями страны в международный розыск.

В конце августа 2024 года ГБР заявило о том, что Интерпол по запросу Киева объявил в международный розыск бывшего начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Наумова. Генпрокуратура заочно предъявила ему обвинения в незаконном обогащении на $830 тыс. Летом 2022 года его задержали в Сербии с незадекларированными наличными (около €600 тыс. и $120 тыс.). Тем временем на Украине имя Наумова стали связывать с делом о государственной измене. В марте 2022 года Владимир Зеленский лишил его звания бригадного генерала.

В декабре 2023 года экс-генерал отбыл наказание за отмывание средств и вышел на свободу из тюрьмы в Сербии. Белград отказался выдавать Наумова именно из-за подозрений в госизмене на Украине.