ТАСС: аэропорт Вильнюса закрыли "из-за полетов неопознанных объектов"

Один из бортов, следовавший столицу Литвы, перенаправили в Каунас

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса закрыт на прием и выпуск самолетов "из-за полетов неопознанных объектов". Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе воздушной гавани.

"Аэропорт и диспетчерская зона закрыты из-за полетов неопознанных объектов", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что один из бортов, который следовал в литовскую столицу из Амстердама, был перенаправлен на посадку в аэропорт города Каунас.

Ориентировочным временем открытия вильнюсского аэропорта диспетчеры пока называют 23:00 по всемирному времени (02:00 мск воскресенья, 26 октября).