В Куала-Лумпуре открывается крупнейший с 1976 года саммит АСЕАН

Помимо лидеров стран - членов организации прибудут президент США Дональд Трамп, премьер Японии Санаэ Такаити, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, премьер КНР Ли Цян и другие

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Крупнейший в истории саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) открывается в малайзийском Куала-Лумпуре, куда помимо лидеров стран - членов организации прибывают президент США Дональд Трамп, премьер Японии Санаэ Такаити, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса, премьер КНР Ли Цян и другие.

В центре внимания участников саммита будут экономические вопросы, в том числе региональная цифровая интеграция. По словам малайзийского премьера Анвара Ибрагима, проведение саммита дает возможность укрепить глобальное партнерство и усилить роль АСЕАН в качестве платформы для конструктивного диалога между ключевыми экономиками региона. Благодаря участию Трампа, отметил премьер Малайзии, удастся обсудить и ряд насущных международных вопросов, в том числе ситуацию в секторе Газа.

Как ожидается, на саммите будет принято несколько знаковых документов, в том числе об официальном принятии в АСЕАН Восточного Тимора, граничащего с Индонезией на острове Тимор в Малайском архипелаге. Кроме того, на полях саммита Таиланд и Камбоджа, отношения которых омрачил недавний пограничный конфликт, в присутствии Трампа планируют подписать совместную декларацию о принципах выстраивания отношений. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун отменил участие в мероприятиях саммита в связи с уходом из жизни королевы Сирикит, матери таиландского монарха Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х), однако попросил перенести подписание на утро воскресенья и вернется в Бангкок в тот же день.

Как сообщил МИД Малайзии, на полях саммита пройдет ряд сопутствующих мероприятий и встреч, в том числе в формате "АСЕАН плюс один" с представителями каждой из семи стран-партнеров (Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США), "АСЕАН плюс три" (Китай, Япония, Республика Корея). Кроме того, в Куала-Лумпуре пройдет Восточноазиатский саммит (ВАС).

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет десять стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.