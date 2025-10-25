Прокурор Парижа: воры угнали подъемник, использованный для ограбления Лувра

По словам Лор Беко, злоумышленники арендовали машину на вымышленные имена под предлогом переезда

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Воры, укравшие драгоценности из парижского Лувра, использовали грузовик с гидравлическим подъемником, который ранее угнали в коммуне Лувр к северу от столицы. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Подъемник был угнан 10 октября в коммуне - и я это не придумала, - которая называется Лувр, она расположена в департаменте Валь-д'Уаз", - рассказала прокурор.

По словам Беко, злоумышленники арендовали машину на вымышленные имена под предлогом переезда. Когда же сотрудник компании прибыл по указанному адресу, два человека в масках подошли к нему с угрозами и угнали подъемник. Поскольку с момента угона до кражи драгоценностей прошло около недели, следователи пытаются выяснить, где угонщики прятали автомобиль, а также установить связь между ними и лицами, ограбившими музей.

19 октября Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро.