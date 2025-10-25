Прокурор Парижа: ограбление Лувра расследуют более 100 следователей

Лор Беко добавила, что сыщики будут работать над делом "столько, сколько потребуется"

ПАРИЖ, 26 октября. /ТАСС/. Более 100 следователей задействованы для расследования ограбления парижского Лувра, они продолжают изучение маршрута бегства преступников. Об этом сообщила прокурор Парижа Лор Беко в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Их было около 60, а сегодня их более 100. По сравнению с обычным расследованием, ресурсы были увеличены в десять раз", - заявила Беко, добавив, что следователи могут работать над делом "столько, сколько потребуется". Кроме того, один судья специального межрегионального суда (JIRS) круглосуточно занимается исключительно рассмотрением запросов прокуратуры и следователей по данному делу, в том числе выдает разрешения на проведение следственных мероприятий, уточнила прокурор.

Комментируя ход расследования, она сообщила, что на месте преступления было собрано более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других материалов, представляющих интерес. Следователи также продолжают изучать кадры от очевидцев и с камер наблюдения на протяжении маршрута бегства преступников, чтобы установить предполагаемое местоположение их укрытия.

По итогам более двадцати допросов следователи составили характеристику грабителей, которых прокурор описывает как "решительных и хладнокровных людей". Она отметила их слаженные и быстрые действия ("вошли в зал в 09:34 и вышли в 09:38" по местному времени), а также тот факт, что те смогли захватить драгоценности, не причинив никому вреда. В то же время Беко затруднилась сказать, идет ли речь о преступниках-рецидивистах, или же о людях без судимостей, нанятых некоей преступной группировкой через соцсети.

"Мы с уверенностью можем говорить о [наличии преступной] организации. Лично я считаю, что они не стали бы так поступать, если бы не знали, что есть кто-то, кому они могут передать драгоценности, чтобы что-то с ними сделать", - сказала она. В то же время прокурор выразила опасение по поводу того, что ограбившим Лувр может "прийти в голову плохая идея расплавить драгоценности". "Если они когда-нибудь прочитают [эту газету], пусть будут уверены, что не получат за них 88 млн евро. Это оценочная стоимость на легальном рынке коллекционеров. Но эти предметы, имеющие неоценимую историческую ценность, являются частью нашего наследия и нашей общей истории. Такая диспропорция между совершенным злодеянием и ничтожной выгодой поразительна и неприемлема", - подчеркнула Беко.

19 октября прокурор Парижа Лор Беко сообщила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника, который они привезли к его стенам. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (супруги Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. По словам прокурора, следствие склоняется к версии, что ограбление совершили профессионалы. Беко отметила, что стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро.