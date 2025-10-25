МВД Литвы назвало контролируемой ситуацию с летающими над страной объектами

Гава МВД балтийской республики Владислав Кондратович также заявил, что неустановленные объекты находятся под постоянным наблюдением

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 26 октября. /ТАСС/. Ситуация с появлением в небе Литвы неустановленных объектов, которые, предположительно, являются метеозондами с сигаретной контрабандой из Белоруссии, находится под контролем. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович, исполняющий также обязанности министра обороны.

"Хочу заверить, что ситуация с зафиксированными над Литвой неустановленными объектами находится под постоянным вниманием и контролируется", - говорится в тексте.

В связи с этим около 21:30 (совпадает с мск) был закрыт Вильнюсский международный аэропорт. "Аэропорт был закрыт из соображений безопасности пассажиров, населения и инфраструктуры", - отметил Кондратович. По его словам, задействованы все ответственные инстанции - погранведомство, армия, полиция, национальный центр управления кризисами. "Ситуация оценивается по состоянию на реальное время. В случае необходимости будут применены все необходимые средства", - заявил он.

Распоряжением властей закрыты также два автодорожных КПП - в деревне Медининкай и районном центре Шальчининкай.

Ранее о закрытии столичного аэропорта Литвы ТАСС сообщили в его диспетчерской службе. Работа аэропорта прерывается второй вечер подряд и третий раз за неделю. Ранее утверждалось, что он возобновит работу в 02:00. Позднее поступила информация о его открытии в 04:00.