В Сирии произошла перестрелка между курдами и правительственными войсками

Инцидент произошел в провинции Дейр-эз-Зор

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 26 октября. /ТАСС/. Войска переходного правительства Сирии вступили в столкновения с курдскими ополченцами в провинции Дейр-эз-Зор на востоке страны, сообщил телеканал Syria TV.

По его информации, курдские формирования из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) пытались проникнуть в районы Михкан и Эль-Кишма, находящиеся под защитой правительственной армии. Однако военнослужащие отбили их атаки и сохранили под контролем занимаемые позиции. Перестрелки между сторонами продолжались несколько часов.

В свою очередь командование СДС утверждает, что под обстрел поддерживаемых Дамаском группировок попал населенный пункт Абу-Хаммам на восточном берегу реки Евфрат. Курдские бойцы открыли ответный огонь и поразили позиции нападавших. В коммюнике сообщается, что проводится расследование происшедшего инцидента.

21 октября в городе Табка на Евфрате состоялась встреча военного комитета СДС с правительственной делегацией, на которой обсуждалась напряженность на линиях соприкосновения в провинциях Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор. Стороны договорились о мерах по предотвращению дальнейшей эскалации.

7 октября командующий СДС Мазлюм Абди провел переговоры в Дамаске с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и главой Центрального командования Вооруженных сил США адмиралом Брэдом Купером. На них обсуждалось выполнение соглашения между курдами и сирийским правительством, которое было подписано 10 марта и предусматривает включение курдских бойцов в состав правительственной армии.