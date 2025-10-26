Эксперт Боссхард: Запад недооценивает силу русского оружия

Аналогичную ошибку во времена Великой Отечественной войны допустили немцы, подчеркнул бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ

ЖЕНЕВА, 26 октября. /ТАСС/. Западные страны в конфликте на Украине сильно недооценивают возможности и качество вооружений российского производства, аналогичную ошибку во времена Великой Отечественной войны допустили немцы. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По его мнению, переоценка западными странами своих сил в ситуации конфликта на Украине обусловлена "переоценкой западных технологий, которые в принципе считаются более совершенными". "Конечно, эти оценки основываются на данных западных оборонных компаний, которые заинтересованы в продвижении своей продукции", - отметил Боссхард.

По словам эксперта, в разговорах с европейцами о ситуации на Украине он периодически "с удовольствием напоминает о начальной фазе Второй мировой войны", когда "немцы внезапно обнаружили, что советские войска строят очень много танков, причем довольно хороших, например Т-34".

"То же самое они потом обнаружили и в авиастроении, когда столкнулись на поле боя с истребителями Як-9 и другими подобными моделями, - пояснил военный. - Уже тогда русских и их вооружения сильно недооценивали, и это продолжается до сих пор".