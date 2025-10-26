Трамп по прибытии в Малайзию станцевал традиционный местный танец

В основе танца лежат приемы из малайзийских боевых искусств силат

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Агафонов/ ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп станцевал традиционный малайзийский танец вместе со встречавшими его артистами по прибытии в Куала-Лумпур, где проходит саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает корреспондент ТАСС.

Как рассказали корреспонденту ТАСС малайзийские журналисты, исполненный номер является традиционным приветственным танцем в Малайзии. В его основе приемы из малайзийских боевых искусств силат.

В аэропорту американского лидера встречало малайзийское руководство во главе с премьером Анваром Ибрагимом. Позднее они проведут двустороннюю встречу.

Трамп также планирует присутствовать при подписании Таиландом и Камбоджей совместной декларации о принципах двусторонних отношений, которые омрачает недавний пограничный конфликт.

Как сообщил МИД Малайзии, на полях саммита пройдут сопутствующие мероприятия и встречи, в том числе в формате "АСЕАН плюс один" с представителями каждой из семи стран-партнеров (Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США), "АСЕАН плюс три" (Китай, Япония, Республика Корея). Кроме того, в Куала-Лумпуре пройдет Восточноазиатский саммит (ВАС).

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день после присоединения к ассоциации Восточного Тимора объединяет одиннадцать стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.