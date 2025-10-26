Литва открыла аэропорт Вильнюса после остановки полетов

Воздушная гавань возобновила работу в 03:30 по местному времени

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 26 октября. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт возобновил работу после того, как он был закрыт 25 октября вечером из-за проникновения в воздушное пространство балтийской республики неустановленных объектов. Об этом сообщило национальное радио LRT.

"Столичный аэропорт возобновил работу в 03:30 (04:30 мск - прим. ТАСС)", - информировала радиостанция.

Предполагалось, что это произойдет к 04:00. Аэропорт был закрыт в 21:30 25 октября, когда в воздушном пространстве электронными средствами были зафиксированы неустановленные объекты. Предположительно, это были метеорологические зонды, которые, по утверждениям литовской стороны, широко используются организаторами контрабанды для переброски через литовско-белорусскую границу сигарет.

Столичный аэропорт был закрыт вторую ночь подряд и третий раз за текущую неделю. Всего было нарушено сообщение 70 авиарейсов. С проблемами столкнулись более 10 тыс. пассажиров.

В ночь на 26 октября были также закрыты автодорожные контрольно-пропускные пункты в деревне Медининкай и районном центре Шальчининкай. Переходы вновь открыты.