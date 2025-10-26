Лукашенко призвал австрийцев помнить о драматических уроках прошлого

Президент Белоруссии поздравил народ Австрии с 70-летием государственности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Память о драматических уроках прошлого очень важна сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя народ Австрии с 70-летием современной австрийской государственности, основанной на принципе вечного нейтралитета.

"В 2025 году мы также отмечаем очередной юбилей Победы над нацизмом, - цитирует белорусского лидера агентство БелТА. - Сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности, помнить о героических страницах истории и драматические уроки прошлого очень важно".

Лукашенко убежден, что прочные контакты между государственными и политическими деятелями, эффективное взаимодействие в сферах торговли и экономики, сотрудничество в отраслях культуры и науки, крепкие общественные связи - основа стабильности и развития.

Белоруссия стремится строить такие контакты со всеми странами мира, особенно с географически и исторически близкими, подчеркнул президент. "Мы всегда рады приветствовать австрийских граждан на гостеприимной земле Беларуси, которую можно посетить в любое время безопасно и без визы", - добавил глава республики.