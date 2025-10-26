Трамп: Малайзия направит наблюдателей за перемирием между Таиландом и Камбоджей

Президент США подчеркнул, что "мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Малайзия и другие азиатские страны направят наблюдателей, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня между Таиландом и Камбодже. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где в присутствии Трампа и премьера Малайзии Анвара Ибрагима главы правительств Камбоджи и Таиланда подписали совместную декларацию, передает корреспондент ТАСС.

"Наблюдатели из азиатских стран, включая Малайзию, будут размещены для того, чтобы убедиться в том, что мир будет устойчивым", - отметил он. Трамп подчеркнул, что "мирная сделка, которую многие считали неосуществимой, спасет миллионы жизней". Он также рассказал, что в рамках договоренности "18 камбоджийских военнопленных будут освобождены".