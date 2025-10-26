Конгрессвумен Луна призвала США к диалогу о мире и торговле с Россией

Член палаты представителей конгресса назвала РФ сверхдержавой

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Член палаты представителей конгресса Анна Паулина Луна призвала США начать диалог с Россией о мире и торговле.

"Зачем нам отталкивать сверхдержаву, если мы могли бы вести открытый диалог о мире и торговом сотрудничестве, которое принесло бы пользу всем американцам?" - написала конгрессвумен в Х.

Она также отметила, что США не должны поддерживать "неоконсервативную повестку войны" с Россией.

Луна 10 октября также заявила, что ждет возможности возглавить делегацию американских законодателей для встречи с членами Федерального собрания РФ. Она не уточнила, когда планируется ее провести. Конгрессвумен выразила уверенность в том, что Трамп настроен на урегулирование конфликта на Украине и нормализацию связей с Россией.