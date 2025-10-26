Трамп анонсировал "интересные сделки" с Японией и встречу с Си Цзиньпином

Президент США ранее заявил, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем

Редакция сайта ТАСС

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп анонсировал "очень интересные сделки" с Японией и подтвердил, что встретится с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Республике Корея.

"Сегодня мы останемся здесь, а потом направимся завтра в очень красивую страну (далее по плану у Трампа визит в Японию - прим. корр. ТАСС), и у нас будут некоторые очень хорошие, интересные сделки, которых, как вы знаете, мы достигли", - сказал он на церемонии подписания документов с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, не уточнив, о каких сделках идет речь.

"На следующий день (визит Трампа в Японию запланирован на 27-29 октября - прим. корр. ТАСС) мы будем встречаться с Си [Цзиньпином]", - добавил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей на следующей неделе встрече с Си Цзиньпином. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита АТЭС.

Как сообщил МИД Малайзии, на полях саммита пройдет ряд сопутствующих мероприятий и встреч, в том числе в формате "АСЕАН плюс один" с представителями каждой из семи стран-партнеров (Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США), "АСЕАН плюс три" (Китай, Япония, Республика Корея). Кроме того, в Куала-Лумпуре пройдет Восточноазиатский саммит (ВАС).

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день после присоединения к ассоциации Восточного Тимора объединяет одиннадцать стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.