Турция подтвердила решение РПК вывести формирования из республики

Подобный шаг официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик назвал результатом прогресса на пути к Турции без терроризма

АНКАРА, 26 октября. /ТАСС/. Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик подтвердил намерение Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в республике) вывести свои формирования с турецкой территории.

"Решение РПК о выводе своих формирований из Турции и объявление об их новых шагах в процессе разоружения являются конкретными результатами прогресса на пути к Турции без терроризма. Вывод террористических элементов из Турции и объявление о новых шагах к разоружению - это прогресс, соответствующий нашей главной цели - свободной от террора Турции", - написал Челик в Х.

Представитель ПСР также указал, что "ликвидация элементов РПК в Турции, а также ее вооруженных и нелегальных структур по всему региону, особенно в Ираке и Сирии, и дальнейшее разоружение являются основополагающими принципами процесса освобождения Турции от терроризма".

Как сообщает телеканал Kurdistan 24, РПК ранее объявила о "полном выводе всех своих сил из Турции". Соответствующее заявление политической структуры РПК было зачитано в иракском регионе Кандиль, где базируются эти формирования.

"Лидер [РПК] Абдуллах Оджалан и Движение за свободу курдов стремятся предпринять новые практические шаги для устранения все более серьезных угроз, с которыми сталкиваются Турция и курды, заложить основы свободной, демократической и братской жизни. В этой связи, основываясь на решениях 12 съезда [РПК], мы с одобрения лидера Оджалана осуществляем вывод всех наших сил из Турции, которые могут быть уязвимы для потенциальных провокаций и рисков конфронтации. Аналогичные меры принимаются и на позициях вдоль границы, где существует потенциальная опасность конфликта или провокаций", - говорится в заявлении РПК.

Лидер РПК Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции за террористическую деятельность, в феврале 2025 года призвал все связанные с этой организацией формирования сложить оружие и положить конец конфликту с Анкарой. В мае партия провела съезд, на котором приняла решение о самороспуске и прекращении почти 50-летнего противостояния с властями республики. Первая группа боевиков РПК сдала оружие 11 июля в районе Сулеймания в Иракском Курдистане. Турецкие власти рассчитывают, что процесс разоружения РПК завершится до конца 2025 года.