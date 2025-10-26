В Сербии заявили о готовности стать площадкой для переговоров по Украине

Глава МИД Марко Джурич подчеркнул, что конфликт должен быть немедленно прекращен

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Марко Джурич предложил Белград в качестве площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

"Сербия также входит в число стран, готовых предложить свои услуги, учитывая нашу историю и наши дружеские отношения со всеми вовлеченными сторонами, чтобы при необходимости и при наличии интереса попробовать провести какие-либо переговоры по поводу того, как положить конец этой ужасной трагедии", - сказал он в субботу в интервью телеканалу Fox News.

Глава сербского МИД подчеркнул, что конфликт на Украине должен быть немедленно прекращен.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что планировавшаяся встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште отменена, но может состояться "в будущем". Затем госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что вашингтонская администрация готова к встречам с российскими должностными лицами, если такие контакты будут способствовать урегулированию конфликта на Украине.