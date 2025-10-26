Эксперт Боссхард: планы "коалиции желающих" обнажили раскол внутри НАТО

Бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ заявил что страны альянса упорствуют в намерении затягивать конфликт на Украине

ЖЕНЕВА, 26 октября. /ТАСС/. Усилия по созданию "коалиции желающих" обнажили раскол внутри НАТО. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

По его словам, страны НАТО упорствуют в намерении затягивать конфликт на Украине, поскольку для альянса речь идет "о его существовании". "Раскол внутри альянса становится все более очевидным", - считает эксперт. Так, в ситуации вокруг Украины лишь "относительно небольшая коалиция желающих вообще готова предпринять какие-либо военные действия" в стране.

"Многие небольшие союзники НАТО уже отказались от этого, - пояснил Боссхард. - Я думаю, чем южнее и восточнее расположена на карте страна - участница договора НАТО, тем сильнее нежелание участвовать в этом".

В сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран "коалиции желающих" подтвердили готовность участвовать в отправке военных контингентов на Украину после установления перемирия. Позже Болгария, Италия, Польша, Румыния, Хорватия и Япония заявили об отсутствии у них таких намерений.