NHK: около 18 тыс. полицейских обеспечат порядок во время визита Трампа в Японию

Полиция также активизировала мониторинг соцсетей на предмет поиска возможных угроз или сообщений экстремистской направленности

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ТОКИО, 26 октября. /ТАСС/. Главное полицейское управление Японии привлекло порядка 18 тыс. сотрудников, в том числе в отрядах полиции особого назначения, для обеспечения правопорядка в период визита в страну президента США Дональда Трампа 27-29 октября. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

В ходе предыдущего визита Трампа в Японию в 2019 году привлекали примерно такое же число полицейских.

В районах, где расположена ключевая инфраструктура Токио и по месту предстоящего следования Трампа и японских официальных лиц также размещены отряды кинологов с собаками. Подчеркивается также, что полиция активизировала мониторинг соцсетей на предмет поиска возможных угроз или сообщений экстремистской направленности.

Визит Трампа в Японию состоится 27-29 октября. Президент США должен провести переговоры с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаити, а также удостоиться аудиенции императора Нарухито. Это будет первый для Трампа визит в Японию во время его второго президентского срока.