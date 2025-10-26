Трамп рассчитывает на заключение "хорошей сделки" с Китаем

Президент США встретится с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон и Пекин заключат "хорошую сделку". Об этом он заявил перед встречей с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре, передает корреспондент ТАСС.

"В Южной Корее мы встретимся с Си [Цзиньпином], и я думаю, у нас будет хорошая сделка с Китаем. Они хотят заключить сделку, мы хотим заключить сделку", - сказал он.

"Мы договорились встретиться, и мы встретимся потом в Китае, и мы встретимся в США", - добавил Трамп.

"У нас будет много сделок, с Японией и с Южной Кореей, но люди очень интересуются Китаем. Я думаю, у нас будет очень справедливая встреча", - отметил Трамп.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что торговые переговоры между делегациями США и Китая, которые прошли в Малайзии на полях саммита АСЕАН, заложили хорошую основу для встречи Трампа с Си Цзиньпином.

Трамп ранее также заявлял, что считает высокой вероятность достижения торговой сделки с Китаем на предстоящей на следующей неделе встрече с Си Цзиньпином. Встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС в Южной Корее.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день после присоединения к ассоциации Восточного Тимора объединяет одиннадцать стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.