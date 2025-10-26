Глава МВД ФРГ заявил, что мигранты изменили облик немецких городов

Александер Добриндт считает, что тот, кто сокращает нелегальную миграцию, способствует привлекательности легальной миграции

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт согласился с оценкой канцлера Фридриха Мерца, заявившего, что проблема миграции отражается на облике немецких городов.

"Канцлер прав в своей оценке", - сказал глава МВД в интервью газете Handelsblatt. "Конечно, городской облик в нашей стране изменился - из-за нелегальной миграции, людей, которые не интегрируются в наше общество или не хотят вносить вклад в трудовое сообщество, из-за тех, кто не имеет права оставаться [в стране]", - считает Добриндт.

"В связи с этим мы наблюдаем перегрузку в городах, общинах, на рынке жилья, в детских садах, школах и в системе здравоохранения", - добавил он. В то же время министр подчеркнул, что "ошибка - отождествлять нелегальную и легальную миграцию". "Тот, кто сокращает нелегальную миграцию, способствует привлекательности легальной миграции. Если люди, которые не имеют права оставаться в стране, перегружают наши социальные системы, то остается меньше возможностей интегрировать тех, кто хочет здесь чего-то добиться", - заявил Добриндт.

14 октября Мерц заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, "в облике городов [ФРГ] эта проблема все еще присутствует". 20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как утверждал он, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и со стороны общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными", а в ряде немецких городов прошли акции протеста против заявлений канцлера.