ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Глава МВД ФРГ заявил, что мигранты изменили облик немецких городов

Александер Добриндт считает, что тот, кто сокращает нелегальную миграцию, способствует привлекательности легальной миграции
Редакция сайта ТАСС
08:17

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт согласился с оценкой канцлера Фридриха Мерца, заявившего, что проблема миграции отражается на облике немецких городов.

"Канцлер прав в своей оценке", - сказал глава МВД в интервью газете Handelsblatt. "Конечно, городской облик в нашей стране изменился - из-за нелегальной миграции, людей, которые не интегрируются в наше общество или не хотят вносить вклад в трудовое сообщество, из-за тех, кто не имеет права оставаться [в стране]", - считает Добриндт.

"В связи с этим мы наблюдаем перегрузку в городах, общинах, на рынке жилья, в детских садах, школах и в системе здравоохранения", - добавил он. В то же время министр подчеркнул, что "ошибка - отождествлять нелегальную и легальную миграцию". "Тот, кто сокращает нелегальную миграцию, способствует привлекательности легальной миграции. Если люди, которые не имеют права оставаться в стране, перегружают наши социальные системы, то остается меньше возможностей интегрировать тех, кто хочет здесь чего-то добиться", - заявил Добриндт.

14 октября Мерц заявил, что власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и "далеко продвинулись в [решении проблемы] миграции". Однако, по его словам, "в облике городов [ФРГ] эта проблема все еще присутствует". 20 октября канцлер отказался ответить на вопрос, что именно он имел в виду, но рекомендовал задающим его обратиться к своим дочерям, чтобы получить, как утверждал он, "довольно четкий и ясный ответ". Высказывания Мерца вызвали осуждение и критику как со стороны политиков, так и со стороны общественности. Многие посчитали его слова "расистскими и дискриминационными", а в ряде немецких городов прошли акции протеста против заявлений канцлера. 

Германия