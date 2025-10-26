Глава МВД ФРГ заявил об "огромном спросе" на руководство по гражданской защите

Александер Добриндт хочет включить в повседневную школьную программу тему подготовки к кризисам

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 26 октября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что новое руководство по гражданской защите, которое содержит советы в том числе на случай войны, пользуется огромным спросом у жителей ФРГ.

"Мы только что представили наше новое руководство по защите населения - с такими темами, как поведение в случае блэкаута или воздушных ударов, и спрос огромен - без всякого возмущения", - сказал министр в интервью газете Handelsblatt.

При этом Добриндт сообщил, что хочет включить в повседневную школьную программу тему подготовки к кризисам. "Я предлагаю, чтобы в течение учебного года вместе с учащимися старших классов проводился бы сдвоенный урок, на котором велась бы дискуссия о том, какие могут быть сценарии угроз и как к ним готовиться", - заявил он, уточнив, что поднимет эту тему на конференции глав МВД ФРГ и федеральных земель уже в ноябре.