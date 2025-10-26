ТАСС: на Украине мужчину после посещения ТЦК нашли избитым и в чужой одежде

Пострадавший в реанимации с ушибами, сотрясением мозга и потерей памяти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мать мобилизованного украинца нашла его с многочисленными травмами и лежащего в чужой одежде после посещения территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Киевской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В Тараще Киевской области мать обнаружила своего сына Романа лежащим на улице с многочисленными травмами и в чужой одежде. Ранее в местном ТЦК ей сообщили, что Романа отправили в часть в Белую Церковь, однако там она его не обнаружила. Сейчас пострадавший находится в реанимации с многочисленными ушибами, сотрясением головного мозга и потерей памяти", - рассказал собеседник агентства.